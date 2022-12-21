Названа причина отставки Васифа Талыбова (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 15:33)

БАКУ/Trend/ - 21 декабря состоялась восьмая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

Как передает в среду Trend об этом сообщает пресс-служба Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

В повестку дня сессии был включен вопрос о рассмотрении обращения председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики попросил рассмотреть его обращение в связи с состоянием здоровья.

Вниманию участников сессии был представлен проект решения об освобождении от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Решение было вынесено на голосование и принято.

--------------

Подводя итоги сессии, первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Азер Зейналов отметил, что и после этого поручения и рекомендации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева станут нашим основным направлением деятельности, мы будем придерживаться политической линии Гейдара Алиева, успешно продолженной главой государства.

На этом восьмая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва завершила свою работу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)