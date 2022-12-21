В Шуше до конца следующего года будет построено здание для служб ASAN и Центра DOST - Айдын Керимов

ШУША /Trend/ - До конца 2023 года в Шуше будет построено здание для служб ASAN и Центра DOST.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе второго дня Международного форума Баку-Шуша, проходящего в Шуше.

По его словам, в Шуше, как и в других городах Азербайджана, будут предоставлены услуги населению на основе современных технологий.

"Кроме того, у нас есть очень важный проект по строительству домов", - сказал он.

Керимов напомнил, что в Шуше сейчас действуют два отеля и один хостел.

"Строится пятизвездочный отель и конгресс-центр. Эти работы на 60 процентов уже завершены. Кроме того, строится второй корпус отеля "Харыбюльбюль". Реализация всех этих работ до конца 2023 года в Шуше создаст 700 мест для проживания», - добавил он.