МИД Азербайджана прокомментировал обсуждение в СБ ООН ситуации на Лачинской дороге (Дополнено)

(первая версия опубликована в 15:24)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации на Лачинской дороге.

"20 декабря Совет Безопасности ООН (СБ) провел обсуждения ситуации на Лачинской дороге. Несмотря на попытки Армении использовать эту структуру в целях кампании манипуляций против Азербайджана, дискуссии в Совете Безопасности ООН стали очередной платформой для более широкого осведомления международной общественности об обоснованных опасениях Азербайджана, в том числе преднамеренном и постоянном нарушении Арменией обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В своем заявлении представитель Азербайджана отверг все выдвинутые Арменией обвинения в якобы перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги, “блокаде” и “гуманитарной катастрофе” в отношении армянских жителей, подчеркнув, что все эти заявления абсолютно ложны и необоснованны. Было отмечено, что ни правительство Азербайджана, ни протестующие не перекрывали Лачинскую дорогу. Порядок передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается неизменным, также миротворцы продолжают выполнять свои обязанности по регулированию движения по дороге. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, указывают на беспрепятственный проезд различных видов транспорта, включая машины "скорой помощи" и гуманитарные караваны", - говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, мнения о предполагаемых "гуманитарных последствиях" ситуации также лживы.

"Нет никаких препятствий, связанных с поставками товаров или оказанием необходимых медицинских услуг местным жителям. Факт в том, что в минувшие дни конвои Международного комитета Красного креста (МККК) пересекали дорогу без каких-либо препятствий. Правительство Азербайджана неоднократно заявляло о готовности оперативно решать все гуманитарные проблемы армянских жителей в случае необходимости. Исходя из этого, правительство Азербайджана находится в тесном контакте с местным представительством МККК. На заседании СБ ООН азербайджанская делегация подробно проинформировала о ходе событий, которые привели к тому, что группа представителей НПО Азербайджана начала акцию на территории временного размещения миротворческого контингента в знак протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Правительство Азербайджана посредством диалога предприняло ряд шагов для устранения ситуации незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на этой территории, в том числе ее тяжелых экологических последствий. 3 и 7 декабря были проведены встречи между соответствующими структурами Азербайджана и командованием российского миротворческого контингента с целью определения условий для проведения мониторинга на месте азербайджанскими специалистами и оценки экологических последствий незаконной эксплуатации месторождений Гызылбулаг и Демирли. Во встречах также приняли участие местные армянские представители, и азербайджанскими специалистами была достигнута договоренность о дорожной карте этой деятельности. Вслед за достигнутым соглашением организованный миротворцами визит делегации азербайджанских специалистов был сорван в результате заранее спланированных шагов группы лиц. Это вызвало справедливый протест азербайджанской общественности, группа представителей гражданского общества в знак протеста начала мирную акцию на Лачинской дороге с требованием пресечь незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, транспортировку этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей. Незаконная, вопреки национальному законодательству Азербайджана и соответствующим международным документам, эксплуатация природных ресурсов осуществляется с полным игнорированием соответствующих экологических стандартов, тем самым нанося серьезный и невосполнимый ущерб экологической системе. Это также нарушает права частной иностранной компании на эксплуатацию указанных месторождений полезных ископаемых согласно соответствующим договорам с правительством Азербайджана.

Все это оправданный и обоснованный повод беспокойства для всего азербайджанского общества. Поэтому различные сегменты организаций гражданского общества Азербайджана, а также простые граждане на законных основаниях требуют пресечения эксплуатации национальных богатств азербайджанского народа, организации мониторинга ущерба окружающей среде соответствующими специалистами.

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