МИД Азербайджана прокомментировал обсуждение в СБ ООН ситуации на Лачинской дороге (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации на Лачинской дороге.

"20 декабря Совет Безопасности ООН (СБ) провел обсуждения ситуации на Лачинской дороге. Несмотря на попытки Армении использовать эту структуру в целях кампании манипуляций против Азербайджана, дискуссии в Совете Безопасности ООН стали очередной платформой для более широкого осведомления международной общественности об обоснованных опасениях Азербайджана, в том числе преднамеренном и постоянном нарушении Арменией обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В своем заявлении представитель Азербайджана отверг все выдвинутые Арменией обвинения в якобы перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги, “блокаде” и “гуманитарной катастрофе” в отношении армянских жителей, подчеркнув, что все эти заявления абсолютно ложны и необоснованны. Было отмечено, что ни правительство Азербайджана, ни протестующие не перекрывали Лачинскую дорогу. Порядок передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается неизменным, также миротворцы продолжают выполнять свои обязанности по регулированию движения по дороге. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, указывают на беспрепятственный проезд различных видов транспорта, включая машины "скорой помощи" и гуманитарные караваны", - говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, мнения о предполагаемых "гуманитарных последствиях" ситуации также лживы.

"Нет никаких препятствий, связанных с поставками товаров или оказанием необходимых медицинских услуг местным жителям. Факт в том, что в минувшие дни конвои Международного комитета Красного креста (МККК) пересекали дорогу без каких-либо препятствий. Правительство Азербайджана неоднократно заявляло о готовности оперативно решать все гуманитарные проблемы армянских жителей в случае необходимости. Исходя из этого, правительство Азербайджана находится в тесном контакте с местным представительством МККК. На заседании СБ ООН азербайджанская делегация подробно проинформировала о ходе событий, которые привели к тому, что группа представителей НПО Азербайджана начала акцию на территории временного размещения миротворческого контингента в знак протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Правительство Азербайджана посредством диалога предприняло ряд шагов для устранения ситуации незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на этой территории, в том числе ее тяжелых экологических последствий. 3 и 7 декабря были проведены встречи между соответствующими структурами Азербайджана и командованием российского миротворческого контингента с целью определения условий для проведения мониторинга на месте азербайджанскими специалистами и оценки экологических последствий незаконной эксплуатации месторождений Гызылбулаг и Демирли. На встречах также приняли участие местные армянские представители. Между сторонами была достигнута договоренность о дорожной карте регулирующей данные мероприятия. Вслед за достигнутым соглашением организованный миротворцами визит делегации азербайджанских специалистов был сорван в результате заранее спланированных шагов группы лиц. Это вызвало справедливый протест азербайджанской общественности, группа представителей гражданского общества в знак протеста начала мирную акцию на Лачинской дороге с требованием пресечь незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, транспортировку этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей. Незаконная, вопреки национальному законодательству Азербайджана и соответствующим международным документам, эксплуатация природных ресурсов осуществляется с полным игнорированием соответствующих экологических стандартов, тем самым нанося серьезный и невосполнимый ущерб экологической системе региона. Это также нарушает права частной иностранной компании на эксплуатацию указанных месторождений полезных ископаемых согласно соответствующим договорам с правительством Азербайджана.

Все это оправданный и обоснованный повод беспокойства для всего азербайджанского общества. Поэтому различные сегменты организаций гражданского общества Азербайджана, а также простые граждане на законных основаниях требуют пресечения эксплуатации национальных богатств азербайджанского народа, организации мониторинга ущерба окружающей среде соответствующими специалистами.

Это связано не только с постоянным невыполнением Арменией своих обязательств по прекращению военных действий и выводу всех своих вооруженных формирований с территории Азербайджана, но и с злоупотреблением Лачинской дорогой для незаконной военной и иной деятельности, в том числе для незаконного вывоза ресурсов Азербайджана. Вопреки трехстороннему заявлению, Армения, осуществляя незаконные военные действия на территории Азербайджана, не выводит полностью свои силы с территории Азербайджана, продолжает размещать на территории нашей страны большое количество противопехотных мин, в том числе произведенных в Армении в 2021 году, что приводит к увеличению числа жертв не только вдоль бывшей линии соприкосновения, но и на других территориях. В результате с момента окончания Отечественной войны и до сегодняшнего дня жертвами мин стали 276 наших граждан, в том числе 3 журналиста, погибли 46 человек. Из 46 погибших 35 человек - гражданские лица.

Следует отметить, что практически во всех заявлениях государств-членов Совета Безопасности ООН содержался призыв к выполнению обязательств по трехстороннему заявлению. Учитывая явное нарушение Арменией данных обязательств, такие призывы членов СБ ООН должны быть наконец услышаны и выполнены Арменией.

Большое значение имеет и то, что большинство членов СБ ООН призвали к продолжению переговоров между Арменией и Азербайджаном с целью нормализации отношений. Мы высоко ценим призывы к взаимному признанию суверенитета и территориальной целостности со стороны Армении и Азербайджана как основы этого процесса, в том числе в контексте делимитации границ.

Именно Азербайджан с первых дней после окончания конфликта постоянно выступает за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на этой основе. Призывы СБ ООН в связи с этим демонстрируют, что повестка дня Азербайджана по постконфликтной нормализации принята более широким международным сообществом.

В то же время вызывает глубокое разочарование тот факт, что некоторые государства-члены СБ ООН не стесняются демонстрировать предвзятую, одностороннюю позицию. Особую обеспокоенность вызывает неправильное указание части территории Азербайджана.

Как было отмечено в ходе обсуждений, Азербайджан отвергает такие ссылки считая их вмешательством в свои внутренние дела, а также нарушением соответствующих требований ООН в отношении использования географических названий. Азербайджан еще раз призывает эти государства соблюдать обязательства, вытекающие из Устава ООН и международного права, воздерживаться от любых заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах международно признанных границ.

Как было отмечено на заседании СБ ООН, Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию. Позиция Азербайджана в этом отношении ясна, принципиальна и последовательна, основана на международном праве и сложившейся международной практике.

Мы еще раз повторяем наш призыв к международной общественности, с целью убедить Армению ответить на предложение Азербайджана, прекратить политические и военные провокации, отказаться от агрессивной риторики и действий, подойти к прямым переговорам с доброй волей, чтобы найти мирное дипломатическое решение всех вопросов, входящих в рамки межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.