Состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 декабря в Турции состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом в среду Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече министры обороны трех стран обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, развитие военного сотрудничества в трехстороннем формате, важность проведения совместных двусторонних и трехсторонних учений, а также вопросы обеспечения безопасности региональных проектов.

В завершение состоялась пресс-конференция для медиа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)