Армения распространяет ложь в связи с Лачинской дорогой – участница акции протеста

ШУША /Trend/ - Армения распространяет ложные сведения в связи с Лачинской дорогой.

Об этом сказала в среду командированному в Шушу корреспонденту Trend сотрудник социально-экологического центра "ЭкоСфера" Жаля Исмаилова, которая участвует в акции протеста в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

«Представители нашей организации с первого дня акции протеста находятся здесь. Вот уже десятый день продолжается мирная акция протеста и все эти дни мы наблюдали, как проезжают машины гумпомощи, машины снабжения и кареты «скорой помощи». Мы обеспокоены тем, что наша мирная акция против незаконной эксплуатации природных ресурсов выдается в другом свете. Армения вовсю старается создать атмосферу «гуманитарной катастрофы» и распространяет ложные сведения о Лачинской дороге. Но еще раз хочется отметить, что акция мирная, никакой «блокады» нет», - сказала она.

Жаля Исмаилова отметила, что участники акции продолжают требовать прекращения незаконной экономической деятельности на азербайджанских землях, незаконной эксплуатации природных ресурсов страны.

«Мы должны иметь возможность проводить независимые мониторинги на своих территориях, так как находимся у себя дома», - добавила она.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.