Обнародована повестка заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 23 декабря.

Как сообщает в среду Trend, в повестку заседания включены 37 вопросов:

1. О назначении и освобождении от должности судей Верховного Суда Азербайджана.

2. О назначении судей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

3. О назначении и освобождении от должности судей Бакинского Апелляционного суда.

4. О назначении судей Гянджинского Апелляционного суда.

5. О назначении и освобождении от должности судей Сумгайытского Апелляционного суда.

6. О назначении и освобождении от должности судей Шекинского Апелляционного суда.

7. О назначении и освобождении от должности судей Ширванского Апелляционного суда.

8. Законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики" О сотрудничестве в сфере охраны и карантина растений".

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики “О банках”, “О почте”, “О личных данных” и Кодекс об административных проступках (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О газоснабжении" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон "Об Алятской свободной экономической зоне" (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики ”100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)" (второе чтение).

19. Законопроект "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" (второе чтение).

20. Законопроект "О целевых финансовых санкциях" (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (второе чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, в законы Азербайджана “О валютном регулировании”, “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”, “О банках”, “Об утверждении Положения о комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией”, “О страховой деятельности”, “Об инвестиционных фондах”, “О рынке ценных бумаг” и “О безналичных расчетах" (второе чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в закон ”О таможенных тарифах" (второе чтение)

27. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном страховании" (второе чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, в законы Азербайджана “О защите прав потребителей”, “О государственной пошлине”, “О перечне предметов, недопустимых к обращению в гражданском обороте (изъятых из гражданского оборота)”, “О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаются к обращению на основании специального разрешения (ограниченного гражданского оборота)”, “О ветеринарии”, ”Об охране и эффективном использовании генетических ресурсов культурных растений“ и ”О лицензиях и разрешениях " (второе чтение).

29. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (второе чтение).

30. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

31. Законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (второе чтение).

32. Законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

33. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики "В связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в службе в органах внутренних дел" (первое чтение).

34. Законопроект о внесении изменений в "Положение о совете по управлению государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденный законом от 29 марта 2002 года № 283-IIQ (первое чтение).

35. Законопроект о внесении изменений в Закон "О правилах этического поведения государственных служащих" (первое чтение).

36. Законопроект о внесении изменений в Закон "О судах и судьях" (первое чтение).

37. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об общем образовании" (первое чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева)