Обнародована повестка заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:15)
БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 23 декабря.
Как сообщает в среду Trend, в повестку заседания включены 37 вопросов:
1. О назначении и освобождении от должности судей Верховного Суда Азербайджана.
2. О назначении судей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.
3. О назначении и освобождении от должности судей Бакинского Апелляционного суда.
4. О назначении судей Гянджинского Апелляционного суда.
5. О назначении и освобождении от должности судей Сумгайытского Апелляционного суда.
6. О назначении и освобождении от должности судей Шекинского Апелляционного суда.
7. О назначении и освобождении от должности судей Ширванского Апелляционного суда.
8. Законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики" О сотрудничестве в сфере охраны и карантина растений".
9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании (третье чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики “О банках”, “О почте”, “О личных данных” и Кодекс об административных проступках (третье чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (третье чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О газоснабжении" (третье чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
15. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон "Об Алятской свободной экономической зоне" (третье чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики ”100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)" (второе чтение).
19. Законопроект "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" (второе чтение).
20. Законопроект "О целевых финансовых санкциях" (второе чтение).
21. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках (второе чтение).
22. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (второе чтение).
23. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, в законы Азербайджана “О валютном регулировании”, “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”, “О банках”, “Об утверждении Положения о комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией”, “О страховой деятельности”, “Об инвестиционных фондах”, “О рынке ценных бумаг” и “О безналичных расчетах" (второе чтение).
24. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
25. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
26. Законопроект о внесении изменений в закон ”О таможенных тарифах" (второе чтение)
27. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном страховании" (второе чтение).
28. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, в законы Азербайджана “О защите прав потребителей”, “О государственной пошлине”, “О перечне предметов, недопустимых к обращению в гражданском обороте (изъятых из гражданского оборота)”, “О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаются к обращению на основании специального разрешения (ограниченного гражданского оборота)”, “О ветеринарии”, ”Об охране и эффективном использовании генетических ресурсов культурных растений“ и ”О лицензиях и разрешениях " (второе чтение).
29. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (второе чтение).
30. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
31. Законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (второе чтение).
32. Законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (второе чтение).
33. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики "В связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в службе в органах внутренних дел" (первое чтение).
34. Законопроект о внесении изменений в "Положение о совете по управлению государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденный законом от 29 марта 2002 года № 283-IIQ (первое чтение).
35. Законопроект о внесении изменений в Закон "О правилах этического поведения государственных служащих" (первое чтение).
36. Законопроект о внесении изменений в Закон "О судах и судьях" (первое чтение).
37. Законопроект о внесении изменений в Закон "Об общем образовании" (первое чтение).
(Перевод: Фидан Мустафаева)