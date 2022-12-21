Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчывана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчывана.

Как сообщает в среду Trend, Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики, руководствуясь статьей 30 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, принял во внимание обращение председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Юсиф оглу Талыбова.

Согласно решению, Васиф Юсиф оглу Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Официальное решение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.