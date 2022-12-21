В Азербайджане утвержден Порядок составления годовых рабочих планов госорганов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок составления годовых рабочих планов государственных органов в области кадровой политики и управления человеческими ресурсами и годовых отчетов по этим планам".

Как сообщает в среду Trend, документ подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Данный документ нацелен на достижение рационального управления в области кадровой политики путем обеспечения подготовки по единой форме годового бизнес-плана и годового отчета государственных органов.

Этот документ не распространяется на госорганы, предусмотренные статьей 2.3 закона "О государственной службе".