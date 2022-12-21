Состоялось 45-е заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 21 декабря состоялось 45-е заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в формате видеоконференции.

Как сообщает в среду Trend, в заседании, проведенном под председательством действующего председателя ОЧЭС, министра иностранных дел Молдовы Николае Попеску, принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

Выступивший на заседании замминистра Фариз Рзаев проинформировал участников мероприятия о восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, усилиях страны по обеспечению мира в регионе, о создании зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях и мерах, предпринимаемых в этом направлении. Также замминистра довел до внимания участников позицию Азербайджана по вопросам минной угрозы на освобожденных от оккупации территориях, перевозки с использованием Лачинского коридора мин армянского производства на территорию Азербайджана, региональной безопасности и другим вопросам.

Была отмечена роль Азербайджана как страны-координатора в рабочих группах ОЧЭС по культуре, информационным и коммуникационным технологиям, институциональным реформам и надлежащему управлению, а также по МСП, доведено до внимания, что Азербайджан с 1 января 2023 года в течение двух лет будет страной-координатором в рабочей группе по сотрудничеству в сфере туризма ОЧЭС.

По итогам заседания были приняты протокол и ряд важных решений, председательство в ОЧЭС передано Сербии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)