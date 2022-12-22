Представлен План стратегического развития Управления Государственного заповедника города Шуша

БАКУ /Trend/ - Под руководством специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, председателя Наблюдательного Совета Управления Государственного заповедника города Шуша Айдына Керимова состоялось очередное, второе заседание Наблюдательного Совета, передает в четверг Trend.

На заседании временно исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора, исполнительного директора Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов представил членам Наблюдательного Совета План стратегического развития Управления Государственного заповедника города Шуша, в котором отражены основные цели, и реализация которого запланирована до 2026 года, и всеобщим мнением был принят.

Также на заседании Наблюдательного Совета был обсужден ряд организационных вопросов и назначен новый внутренний аудитор в Управление Государственного заповедника города Шуша.