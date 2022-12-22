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Армения должна прислушаться к призывам стран-членов СБ ООН –Лейла Абдуллаева (Дополнено)

Политика Материалы 22 декабря 2022 12:22 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:04)

БАКУ /Trend/ - Практически во всех заявлениях государств-членов Совета безопасности (СБ) ООН содержался призыв к выполнению обязательств в рамках трехстороннего заявления.

Как передает в четверг Trend, об этом сегодня на своей странице в Twitter заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Учитывая что пункты данного документа грубо нарушаются со стороны Армении, ей следовало бы прислушаться к призывам членов Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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