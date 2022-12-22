Внесены изменения в устав Нацагенства по разминированию территорий Азербайджана – Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы Президента Азербайджанской Республики "О создании Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана" № 1251 от 15 января 2021 года и "Об обеспечении деятельности Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана" № 1276 от 2 февраля 2021 года.

Согласно изменениям, состав правления будет состоять из 4 членов – председателя правления, назначаемого на должность и освобождаемого от должности Президентом Азербайджанской Республики, первого заместителя и двух заместителей.

При временном отсутствии председателя правления исполнение его полномочий будет осуществлять его первый заместитель, а при временном отсутствии первого заместителя - один из его заместителей, назначаемых председателем правления.