Временное исполнение обязанностей министра культуры поручено Адилю Керимли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Адиля Габил оглу Керимли первым заместителем министра культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, распоряжением, Адиль Габил оглу Керимли назначен первым заместителем министра культуры Азербайджанской Республики. До назначения министра культуры Азербайджанской Республики временное исполнение должности министра возложено на первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Габил оглу Керимли.

Другим распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, Адиль Габил оглу Керимли освобожден от должности первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева.