В Азербайджане меняется порядок расчета стажа госслужащих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок расчета стажа государственной службы государственных служащих.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в утвержденном указом Президента Ильхама Алиева изменении в «Порядок определения и выплаты суммы ежемесячной надбавки за стаж государственной службы государственному служащему в государственных органах».

Согласно изменению, при расчете стажа государственной службы государственного служащего будут учитываться периоды оплачиваемого отпуска, в том числе период частично оплачиваемого социального отпуска по уходу за ребенком.

В то же время, согласно указу, при исчислении стажа государственной службы государственного служащего будет учитываться и время пребывания на действительной военной службе государственных служащих, служивших до призыва на действительную военную службу по призыву и непосредственно назначенных на должность государственной службы повторно после увольнения в запас. До сих пор при расчете стажа государственной службы государственного служащего учитывались просто периоды оплачиваемого отпуска.

(Перевод: Фидан Мустафаева)