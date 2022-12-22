Аллахшукюр Пашазаде направил письмо Папе Римскому в связи с акцией протеста на дороге Лачин-Ханкенди (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:08)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде направил письмо Папе Римскому Франциску.

Как сообщили в четверг Trend в Управлении мусульман Кавказа, в письме говорится об акции протеста на дороге Лачин-Ханкенди против экологического террора, совершаемого армянами.

"Азербайджанский народ освободил в результате 44-дневной Отечественной войны свои исконные земли, признанные мировым сообществом, которые почти 30 лет находились под оккупацией Армении. Согласно подписанному трехстороннему заявлению, российские миротворцы были размещены в части Карабаха, где проживают армяне, сроком на 5 лет. Мы понимаем, что беспокойство Вашего Святейшества связано с некорректной, необъективной, как и всегда, информацией в обращении к Вам и главам других религиозных центров и церквей Католикоса всех армян Гарегина II по поводу якобы перекрытия гуманитарной дороги Лачин-Ханкенди, соединяющей армянское меньшинство в Карабахе с Арменией. Довожу до Вашего высокого внимания, что указанная дорога никогда не закрывалась Азербайджаном. Это делается российскими миротворцами, азербайджанские власти неоднократно официально заявляли, что Азербайджан не вводил никаких ограничений на движение автомобилей по Лачинской дороге, порядок передвижения по дороге остается прежним, а организация передвижения граждан, транспортных средств и грузов возлагается на российские миротворческие силы.

Однако с целью очернить Азербайджан в глазах мировой общественности, представить его негуманным, армянская сторона распространяет дезинформацию, ведет предвзятую пропаганду против нашей страны и выдвигает ложные обвинения. Нам очень жаль, что Армянская апостольская церковь проявляет особую активность в этом вопросе под влиянием армянских политиков. Правда заключается в том, что, согласно проведенным расследованиям, ведется незаконная добыча полезных ископаемых на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли на территории в Карабахе, где временно размещены российские миротворцы. Несмотря на предварительно достигнутую через миротворцев договоренность об экомониторинге на месторождениях, сепаратистский режим не пустил экоактивистов на эти месторождения. Акция представителей гражданского общества, которая длится более недели, с лозунгами против разграбления природных ресурсов и нанесения ущерба окружающей среде, носит мирный характер и не создает препятствий на дороге Лачин-Ханкенди. Протестующие требуют проведения осмотра указанных месторождений на месте, прекращения незаконной эксплуатации, проведения мониторинга и инвентаризации по различным направлениям, оценки потенциальных рисков для окружающей среды и ликвидации последствий нанесенного ущерба. Утверждения армянской стороны, в частности Эчмиадзина, о том, что мирная акция протеста экоактивистов спровоцировала гуманитарный кризис, абсолютно не соответствуют действительности, так как гуманитарный коридор функционирует", - говорится в письме.

Новость обновляется