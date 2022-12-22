В Нахчыване учреждается полномочное представительство Президента Азербайджана - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об учреждении полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в четверг Trend, указом предписано:

1. Учредить полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

2. Утвердить "Положение о полномочном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике".

3. Установлено, что:

3.1. Полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике возглавляет полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (далее – полномочный представитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики и подчиняющийся непосредственно Президенту Азербайджанской Республики;

3.2. полномочный представитель является должностным лицом, представляющим Президента Азербайджанской Республики на территории Нахчыванской АР и осуществляет полномочия, определенные Президентом Азербайджанской Республики.

4. Центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные структуры осуществляют свою деятельность на территории Нахчыванской Автономной Республики в порядке, согласованном с полномочным представителем.

5. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.