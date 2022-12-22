Президент Латвии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

Разрешите передать Вам поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Абсолютно уверен, что дружеские связи между Латвией и Азербайджаном в предстоящие годы будут продолжать расширяться.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране - мира и процветания, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.