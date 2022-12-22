БАКУ /Trend/ - Определены направления деятельности полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыване.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос отражен в "Положении о полномочном представительстве Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике".

Направления деятельности полномочного представительства следующие:

2.1.1. координация деятельности местных органов исполнительной власти (далее - местные органы исполнительной власти), действующих на соответствующей территории, и осуществление контроля за их деятельностью;

2.1.2. обеспечение взаимодействия местных органов исполнительной власти с другими государственными органами (учреждениями) в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития соответствующей территории;

2.1.3. представление Президенту Азербайджанской Республики регулярных отчетов об общественном, социальном и экономическом положении на соответствующей территории;

2.1.4. осуществление деятельности в других направлениях, определенных Президентом Азербайджанской Республики.