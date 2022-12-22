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Недопустимо, чтобы Армения искусственно создавала впечатление ухудшения гуманитарной ситуации - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Политика Материалы 22 декабря 2022 16:52 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Несмотря на создание всех условий для использования дороги в гуманитарных целях, недопустимо, чтобы армянская сторона и лица, выдающие себя за «представителей» армян, проживающих на территориях Азербайджана, препятствовали использованию населением дороги и тем самым искусственно создается впечатление якобы ухудшения гуманитарной ситуации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что азербайджанская сторона гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в соответствии со своими обязательствами, и что дорога открыта, как видно из видеокадров, по ней передвигаются машины Международного Комитета Красного Креста, армянские машины скорой помощи, миротворческого контингента и другие транспортные средства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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