В Азербайджане внесены изменения в "Положение о местных органах исполнительной власти" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о местных органах исполнительной власти", утвержденное указом Президента Азербайджана от 6 июня 2012 года № 648.

Как сообщает в четверг Trend, в "Положение о местных органах исполнительной власти", утвержденное Указом Президента Азербайджана от 6 июня 2012 года № 648, вносятся следующие изменения:

- Из пункта 1.3 исключить слова "указы и распоряжения высшего должностного лица Нахчыванской Автономной Республики, постановления и распоряжения Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики".

- В пунктах 2.4 и 2.7 исключить слова "а в Нахчыванской Автономной Республике - председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики".

- Из подпункта 3.1.2 исключить слова "а в Нахчыванской Автономной Республике и поручения Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики".

- Исключить второе предложение подпункта 3.1.22.

- Из подпункта 3.2.2 исключить слова "в Нахчыванской Автономной Республике, а также высшему должностному лицу Нахчыванской Автономной Республики".

- Из подпункта 4.1.3 исключить слова "а в Нахчыванской Автономной Республике и председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики".