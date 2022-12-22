Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере строительства (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился в Анкаре с министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Муратом Курумом.

Об этом сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана.

На встрече было отмечено, что в рамках отношений стратегического союзничества двух стран имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения связей между двумя министерствами по вопросам безопасности в сфере строительства. Состоялся обмен мнениями по вопросам повышения качества и безопасности в сфере строительства и другим вопросам.

На встрече были подписаны “Протокол о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в сфере строительных работ” и “Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики в области совершенствования системы нормативов и ценообразования в строительстве”, подготовленные совместно в связи с реализацией “Плана действий по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Турция”. Эти документы охватывают вопросы сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как совершенствование системы ценообразования в строительстве, контроль в строительстве, оценка и ликвидация ущерба, нанесенного сооружениям и инфраструктуре в результате стихийных бедствий, внедрение инновационных технологий в строительстве.

(Перевод: Фидан Мустафаева)