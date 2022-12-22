В Анкаре прошла презентация книги "История Отечественной войны. Фактор личности" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - При совместной организации посольства Азербайджана в Турции, министерства национальной обороны Турции и Исполнительной власти города Баку в Национальной библиотеке при Администрации Президента Турции прошла презентация книги "История Отечественной войны. Фактор личности".

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в церемонии, организованной под девизом "Карабах - это Азербайджан!", приняли участие министры обороны Азербайджана и Турции, командующие вооруженными силами, послы, представители международных организаций, депутаты, известные ученые, курсанты, соотечественники, живущие и работающие в братской Турции.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

В официальной части были заслушаны выступления посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова, министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и генерального директора Института истории Академии наук Азербайджана профессора Керима Шукюрова.

Затем был продемонстрирован фильм, рассказывающий о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, азербайджано-турецком братстве, Победе в Карабахе.

Церемония продолжилась художественной программой.

Отметим, что книга "История Отечественной войны. Фактор личности" является совместным изданием Исполнительной власти города Баку и Института истории имени А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)