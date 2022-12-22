Джейхун Байрамов встретился с главой представительства МККК в Азербайджане (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 22 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, работа, проделанная в постконфликтный период в регионе, и ситуация, связанная с Лачинской дорогой.

Джейхун Байрамов отметил важность деятельности МККК в Азербайджане. Также он предоставил ​​подробную информацию о ситуации, связанной с Лачинской дорогой. Было отмечено, что причиной протестов стали незаконная экономическая деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также злоупотребление с этой целью Лачинской дорогой. Кроме того, были отмечены продолжающиеся военные провокации Армении, транспортировка мин армянского производства 2021 года посредством Лачинской дороги.

Было подчеркнуто, что утверждения о якобы перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги, применении против армянских жителей "блокады", "возникновении гуманитарной катастрофы" не имеют под собой никаких оснований. На этой территории также работает МККК, и тот факт, что его автомобили регулярно передвигаются по этой дороге, является тому подтверждением. Было отмечено, что режим передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается неизменным, а азербайджанская сторона готова оказывать всяческое содействие местному населению напрямую или через МККК. В то же время была подчеркнута необходимость усилий для того, чтобы лица, выдающие себя за «представителей» местных армян, не мешали населению пользоваться дорогой, пытаясь создать тем самым впечатление наличия «гуманитарной катастрофы».

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)