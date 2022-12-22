В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Директор гуманитарного лицея «Лингвист» имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины, заслуженный учитель Украины, кавалер азербайджанского ордена «Достлуг» Валентина Антоненко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Высокоуважаемый господин Президент!

Разрешите от всей души поздравить Вас с Днем рождения.

Знаю, поздравлений будет очень много. И моё скромное, но от всего сердца, прошу Вас принять тоже.

Я Вам уже писала, что буду молиться за Вас до конца своих дней. Буду молиться за Ваше доброе сердце, за Ваше понимание, за Вашу бесценную помощь, возродившую во второй раз нашу школу, которая носит имя Вашей славной матери - Зарифы Алиевой. Я благодарна Богу, что ее имя тесно связано с моей судьбой.

Ваше превосходительство, в этот прекрасный день Вашего рождения примите, пожалуйста, мои самые искренние пожелания Вам добра, крепкого здоровья, личного счастья, свершения Ваших грандиозных планов, поддержки Господа с целью внедрения их в жизнь, мира Вашей прекрасной стране, благополучия Вашему народу.

Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!", - говорится в письме.

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Вo всем мире Вас знают как выдающегося политика и дипломата, мудрого и дальновидного государственника, патриота своего Отечества. Достойно продолжив дело общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы провели глубокие преобразования во всех сферах жизни страны, обеспечив общественную стабильность, динамичное и прогрессивное развитие республики на годы вперед. Символично, что моя первая заграничная поездка в качестве главы Дагестана состоялась именно в братскую Азербайджанскую Республику.

Мы по-настоящему дорожим сложившейся многовековой дружбой и искренне надеемся, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами Дагестана и Азербайджана, и, как писал в своих стихотворениях Расул Гамзатов, вспоминая о Баку, «Пусть говорит о нашем вечном братстве Каспийский торжествующий прибой».

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, всего самого доброго в Новом году!", - говорится в письме.

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Хотел бы передать Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. В то же время поздравляю Вас со всеми завоеванными Азербайджаном успехами, в том числе его достижениями в области спорта.

Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья и успехов", - говорится в письме.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваша плодотворная деятельность на высшем государственном посту, целью которой является построение независимого и процветающего Азербайджана, заслуживает самого глубокого уважения.

Реализуемый под Вашим руководством стратегический курс направлен на неуклонное повышение авторитета и роли страны в регионе и на международной арене.

Укрепление экономического потенциала, улучшение качества жизни населения были и остаются главными приоритетами Вашей работы.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за Вашу последовательную и конструктивную позицию в вопросах расширения партнерского взаимодействия на пространстве Содружества Независимых Государств и за неизменную поддержку деятельности Исполнительного комитета СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности", - говорится в письме.