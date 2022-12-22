МИД Азербайджана прокомментировал решение ЕСПЧ о временных мерах в связи с Лачинской дорогой (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 декабря 2022 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о временных мерах в деле "Армения против Азербайджана" (№ 4), связанном с Лачинской дорогой. Решение ЕСПЧ в соответствии с трехсторонним заявлением подтверждает гарантии, предоставленные Азербайджаном, в частности, в отношении "безопасности лиц, транспортных средств и грузов, движущихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях", сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В решении ЕСПЧ также говорится, что в связи с выполнением российским миротворческим контингентом обязательств по регулированию движения на дороге, включая создание условий для прохождения гуманитарной и медицинской помощи, "степень контроля правительства Азербайджана над ситуацией в Лачинском коридоре является спорной и неясной". Неоднократно в различных СМИ публиковались видеодоказательства о том, что машины Международного комитета Красного Креста и армянские машины "скорой помощи" беспрепятственно и безопасно проезжают по Лачинской дороге. Таким образом, как указано в решении о временных мерах, обеспечен безопасный проезд нуждающихся в лечении тяжелобольных в Армению.

Правительство Азербайджана, наряду со свободой передвижения по территории Азербайджана, гарантирует права мирных демонстрантов, собравшихся на Лачинской дороге в знак протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана Арменией, а также их транспортировки по Лачинской дороге. Азербайджан также выразил серьезную озабоченность по поводу использования Арменией Лачинской дороги для транспортировки в Азербайджан мин, произведенных в Армении в 2021 году и намеренно установленных в домах гражданского населения в Лачине, чтобы предотвратить возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Умышленно установленные армянами мины приводят к росту числа жертв мин в Азербайджане. В результате после окончания 44-дневной Отечественной войны подорвались на минах 276 наших граждан, погибли 46 человек, в том числе 3 журналиста. 35 из 46 погибших - гражданские лица.

Доказательства грубых нарушений прав человека, норм международного права были представлены в различные международные институты, в том числе Международный суд, Совет Европы и Генеральному секретарю ООН.

Азербайджан и впредь будет соблюдать свои международно-правовые обязательства, и призывает Армению прекратить провокации против Азербайджана и его населения", — говорится в заявлении.