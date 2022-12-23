Турция вместе с Азербайджаном участвует в разминировании освобожденных территорий - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Турция вместе с Азербайджаном участвует в разминировании освобожденных территорий.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе своего выступления в Национальная библиотека при Администрации президента Турции.

"Азербайджанские земли долгие годы были оккупированы в результате несправедливой войны. Они подверглись серьезным расправам, убийствам. Но остальной мир не хотел ни слышать, ни видеть этого. В очередной раз они подверглись притеснениям и пыткам. ЕС, НАТО, ООН, ОБСЕ закрывало на это глаза. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция бездействовали. В результате Азербайджан сам решил этот вопрос. Турция и Азербайджан единое целое и неразделимое. Турция всегда рядом с Азербайджаном. Мы оказываем полную поддержку ВС Азербайджана и активно участвуем в их модернизации", - сказал Акар.

Министр добавил, что Турция вместе с Азербайджаном участвует в разминировании освобожденных территорий, развитии оборонного комплекса, обучения армии.