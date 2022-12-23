Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - 22 декабря с 21:20 до 04:10 23 декабря подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении Юхары Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик, Безирхана и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанскими подразделениями, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)