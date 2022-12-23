В МИД Азербайджана прокомментировали заявление комиссара Совета Европы по правам человека (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Заявление уполномоченного Совета Европы по правам человека Дуни Миятович от 22 декабря относительно ситуации вокруг Лачинской дороги является предвзятым. Видимо, комиссар в очередной раз применяет двойные стандарты и избирательный подход.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, передает в пятницу Trend.

"Заявление Дуньи Миятович о правах армянских жителей, проживающих в Карабахе, в свете того, что она оставляет без внимания плачевное гуманитарное положение и права человека сотен тысяч азербайджанцев в период прошлого конфликта, и на массовые нарушения гуманитарного права против Азербайджана после войны 2020 года, является примером предвзятости госпожи Миятович по этим вопросам. В то же время она, как очевидно, игнорирует военные преступления, совершенные Арменией в ходе 44-дневной войны с явным нарушением международного гуманитарного права, варварские ракетные удары по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры в городах, находящихся далеко за пределами зоны конфликта, продолжающийся минный террор, препятствующий возвращению вынужденных переселенцев на свои земли, и жертвами которого уже после окончания войны стали 276 азербайджанцев.

При этом, непонятна демонстрация предвзятой позиции комиссара в отношении мирных протестов на Лачинской дороге с требованием пресечения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, преступного вывоза их в Армению и злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной исключительно для гуманитарных целей.

Кроме того, хотели бы напомнить комиссару, что понятия "население Нагорного Карабаха", о котором она говорила в своем заявлении, не существует. Азербайджанское население бывшего "Нагорного Карабаха" было изгнано с этих территорий в результате известной политики этнических чисток Армении, и в настоящее время армяне, проживающие на территориях временного размещения российского миротворческого контингента, не представляют весь состав населения региона" – говорится в сообщении МИД.

Как отмечалось в заявлениях Министерства иностранных дел за последние несколько дней, заявления Миятович о якобы закрытии Лачинской дороги, о том, что в регионе разразилась "гуманитарная катастрофа", столь же необоснованны. Нет никаких препятствий, связанных с поставками товаров или оказанием необходимых медицинских услуг для местного населения. Дело в том, что в минувшие дни ряд транспортных средств, в том числе конвои российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК), армянские машины скорой медицинской помощи, неоднократно пересекали дорогу без каких-либо препятствий. Правительство Азербайджана многократно заявляло о готовности оперативно решать все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться гражданские жители армянской национальности.

Тем самым, комиссар Совета Европы своими необоснованными обвинениями и предвзятыми заявлениями в очередной раз ставит под сомнение независимость и беспристрастность своей работы. Данное заявление комиссара, к сожалению, не способствует миру и спокойствию в регионе.

Еще раз призываем комиссара оставаться непредвзятым, как того требует его мандат, и воздержаться от действий или заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)