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Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения

Политика Материалы 23 декабря 2022 11:03 (UTC +04:00)
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает в пятницу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента отметила, что в результате работ, проделанных во имя настоящего и будущего нашей Родины, Президент Ильхам Алиев завоевал глубокую любовь народа.

Гафарова отметила, что благодаря дипломатическим и полководческим способностям Президента освобождение исконных земель Азербайджана-Карабаха и Восточного Зангезура открыло новую страницу в развитии нашей страны.

Спикер отметила, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан в ближайшие годы добьется высоких успехов и еще больше укрепит свои позиции в мире.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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