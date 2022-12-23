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Бахтияра Гаджиева не отпустили под домашний арест

Политика Материалы 23 декабря 2022 11:38 (UTC +04:00)
Бахтияра Гаджиева не отпустили под домашний арест

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба Бахтияра Гаджиева, арестованного по обвинению в хулиганстве, на решение Хатаинского районного суда.

Как сообщает в пятницу Trend, решение было оглашено на заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Гадима Бабаева.

Суд счел жалобу необоснованной и постановил оставить в силе, в отношении заявителя, меру пресечения прежней.

Напомним, что несколько дней назад Гаджиев задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции города Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана, по решению Хатаинского районного суда в отношении его была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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