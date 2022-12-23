Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской АР представлен общественности (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23 декабря руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуада Наджафли общественности автономной республики.

Как сообщает Trend, перед началом мероприятия был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван, были возложены цветы.

Выступая на церемонии презентации, Самир Нуриев отметил, что Нахчыванская Автономная Республика всегда окружена вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева, в рамках проводимых в нашей стране созидательных работ реализуются важные меры по развитию Нахчывана.

Глава Администрации Президента подчеркнул, что, наряду с решением вопросов социально-экономического развития, в качестве одной из основных задач Президент Ильхам Алиев определил совершенствование государственного управления, обеспечение прозрачности во всех сферах, устранение негативных факторов, препятствующих развитию.

Было отмечено, что создание института полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике направлено на обеспечение эффективного управления, установление диалога между гражданами и государственными органами на уровне современных требований и в рамках закона, оперативное и эффективное решение экономических, социальных, культурных и других вопросов.

Самир Нуриев выразил надежду на то, что новое руководство автономной республики оправдает оказанное Президентом Азербайджана большое доверие и обеспечит своевременное, полное и эффективное выполнение поставленных задач.