В Азербайджане учреждается новая должность в сфере госслужбы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается новая должность.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в обсужденном сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса изменении в закон Азербайджанской Республики "О правилах этического поведения государственных служащих".

В “Стратегии развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы”, утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики 23 ноября 2018 года, в целях совершенствования применения правил этического поведения государственных служащих и обеспечения более строгого соблюдения правил этического поведения в государственных органах, отмечена необходимость учреждения должности уполномоченного по этике, ответственного за просвещение в этой сфере и решение споров.

Вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)