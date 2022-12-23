В Генеральной прокуратуре Азербайджана новое назначение

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает в пятницу Trend, приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева старший помощник Генерального прокурора Махир Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен исполняющим обязанности начальника управления по надзору за исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы Генеральной прокуратуры.

Отметим, что Махир Аббасов ранее работал в Военной прокуратуре Физули, а затем долгое время в качестве государственного обвинителя.

(Перевод: Нубар Кулузаде)