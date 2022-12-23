Главы МИД Азербайджана и России обсудят ряд вопросов на начало 2023 г.

БАКУ/Trend/ - Главы МИД Азербайджана и России обсудят ряд вопросов на начало 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня находящийся с визитом в Москве глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В начале этого месяца была достигнута договоренность, что третий раунд переговоров между армянской и азербайджанской делегациями по мирному договору пройдет в Москве. У нас с вами на эту дату было два этапа – первый этап заключался в том, чтобы провести очередной раунд переговоров с армянской стороной. Но мы с вами всегда традиционно используем возможность также провести двустороннюю встречу на всех площадках, это не обязательно Баку и Москва и даже на международных площадках. Мы договаривались в том числе обсудить широкую повестку азербайджано-российских отношений. Но я думаю это в том числе хорошая возможность вторую часть запланированного на 23 декабря программу выполнить. Я думаю, что у нас будут сегодня хорошие, плодотворные обсуждения, сможем подвести итоги юбилейного года в наших отношениях и также обсудить ряд вопросов на начало 2023 года», - сказал он.