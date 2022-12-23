Азербайджанцы проживающие в Техасе поддержали акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Члены Азербайджано-американского интеграционного центра, действующего в штате Техас, заявили о поддержке акции протеста, проводимой азербайджанскими экоактивистами на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Cогласно представленной информации, в обращении от имени Азербайджано-американского интеграционного центра, адресованном главе представительства ЮНЕСКО в Нью-Йорке Элиоту Минхенбергу и конгрессмену штата Техас Трою Нельсу, члены азербайджанской общины выражают глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Было отмечено, что за почти 30-летний период оккупации суверенных территорий Азербайджана армянскими вооруженными силами, незаконно эксплуатировались природные ресурсы Карабахского региона, водами, лесами, в регионе осуществлялся настоящий экологический терроризм. Было обращено внимание на то, что даже после победы в Отечественной войне и освобождения территорий в 2020 году, продолжается незаконная эксплуатация золотых месторождений “Гызылбулаг” и медно-молибденовых месторождений “Демирли”, расположенных на территории Азербайджана, временно контролируемой российским миротворческим контингентом.

Назвав сложившуюся ситуацию актом экотерроризма, авторы обращения заявили, что решительно осуждают совершенные армянами акты экологического террора, подчеркнули поддержку наших соотечественников, проводящих акции на дороге Шуша-Ханкенди, и требуют обеспечения безопасности азербайджанских экоактивистов, расследования эксплуатации месторождений золота “Гызылбулаг” и медно-молибденового месторождения “Демирли”.

Они призвали международные организации действовать в соответствии с международными конвенциями во имя немедленного прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов и армянского экотерроризма на территориях Азербайджана, где временно размещены российские ”миротворцы", и потребовали привлечения армянских преступников к ответственности для предотвращения совершения подобных преступных действий.

Было отмечено, что поддержка социализации этого вопроса будет высоко оценена всеми, кто заботится об экосистеме мира и человечестве в целом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)