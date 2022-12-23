Омбудсмен Азербайджана прокомментировала заявление комиссара СЕ

БАКУ /Trend/ - Заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович о мирной акции, проводимой представителями институтов гражданского общества в районе дороги Ханкенди - Лачин, вызывает сожаление.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что хотя от комиссара по правам человека ожидается объективный, беспристрастный и справедливый подход, ее последнее заявление не только не отражает действительность, но и носит политический характер.

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