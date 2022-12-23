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Политика
Российские миротворцы работают над урегулированием ситуации на Лачинской дороге - Лавров
Политика
Материалы
23 декабря 2022 15:55 (UTC +04:00)
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Новости
Российские миротворцы работают над урегулированием ситуации на Лачинской дороге - Лавров
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Лента новостей
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Разграбление природных ресурсов Азербайджана значительно ускорилось - Джейхун Байрамов
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16:12 (UTC+04)
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Материалы
Информация о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном не соответствует действительности - Джейхун Байрамов
16:11 (UTC+04)
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Материалы
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16:03 (UTC+04)
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За пассажирами рейса Сингапур-Лондон прилетит другое воздушное судно (ФОТО)
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Готовится встреча министров в формате «3+3» – Лавров
16:00 (UTC+04)
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Необходим скорейший запуск процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Лавров
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Мы отметили подвижки в вопросе разблокировки транспортных связей на Южном Кавказе – Лавров
15:59 (UTC+04)
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Необходимо делать все, чтобы сближать позиции Азербайджана и Армении по мирному договору – Лавров
15:56 (UTC+04)
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15:55 (UTC+04)
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Названы самые актуальные профессии на рынке труда Азербайджана
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В этом году ожидаемый показатель занятости в Азербайджане составляет более 40 тысяч человек - Мустафа Аббасбейли
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В Москве проходит встреча между Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым
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