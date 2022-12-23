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Готовится встреча министров в формате «3+3» – Лавров

Политика Материалы 23 декабря 2022 16:00 (UTC +04:00)
Готовится встреча министров в формате «3+3» – Лавров

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Готовится встреча министров в формате «3+3» – Лавров

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