Омбудсмен Азербайджана прокомментировала заявление комиссара СЕ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:44)

БАКУ /Trend/ - Заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович о мирной акции, проводимой представителями институтов гражданского общества в районе дороги Ханкенди - Лачин, вызывает сожаление.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что хотя от комиссара по правам человека ожидается объективный, беспристрастный и справедливый подход, ее последнее заявление не только не отражает действительность, но и имея политический характер, омрачает усилия по миростроительству в регионе.

"Как я уже отмечала в своем предыдущем заявлении по этому вопросу, незаконная эксплуатация армянами месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также возникшие в результате этого серьезные экологические последствия вызывают серьезную озабоченность общественности. Представители гражданского общества проводят мирную акцию с целью привлечь внимание к этому. Проведение мирной акции никак не мешает движению гуманитарных транспортных средств, не создает никаких препятствий обеспечению необходимыми товарами и медицинскими услугами жителей армянского происхождения в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Почему-то комиссара по правам человека не беспокоили почти 30-летняя армянская оккупация азербайджанских земель, геноцид со стороны армян в отношении азербайджанского гражданского населения, разграбление Арменией городов и сел Азербайджана, проведение ею этнической чистки на исторических землях Азербайджана, обстрелы Арменией с применением запрещенного оружия мирного населения Азербайджана во время 44-дневной войны, загрязнение Арменией земель Азербайджана минами во время и после оккупации, отсутствие какой-либо информации со стороны Армении о судьбе почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев и другие подобные факты, связанные с действиями, противоречащими общечеловеческим принципам международного права. Следует отметить, что возвращение азербайджанцев на свои освобожденные земли затягивается сегодня из-за разрушений, совершенных Арменией в период оккупации, и минного террора с ее стороны. Хочу напомнить, что в резолюции «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году, был поднят вопрос об оценке влияния пожаров на оккупированных территориях Азербайджана на экологическую безопасность региона, в резолюции, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2016 году об умышленном лишении жителей приграничных районов Азербайджана воды, требовалось незамедлительно вывести вооруженные силы Армении из указанного региона, обеспечить проведение расследования на месте независимыми инженерами и гидрологами. Комиссар не отреагировала на наши неоднократные обращения по поводу нарушений прав человека военно-политическим руководством Армении, а также по поводу того, что мины, установленные во время оккупации и в послевоенный период, представляют серьезную угрозу для жизни людей. Считаю предвзятым подходом ее необоснованные высказывания по поводу акции против экологического террора, проводимой людьми на основании своих прав, закрепленных национальным законодательством Азербайджанской Республики и Европейской конвенцией по правам человека, и призываю ее занять беспристрастную позицию в этом вопросе", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)