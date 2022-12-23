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Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)

Политика Материалы 23 декабря 2022 16:29 (UTC +04:00)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается акция, проводимая на дороге Ханкенди-Лачин с целью пресечения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, разрешения проведения мониторинга месторождений, сообщает в пятницу командированный в Шушу корреспондент Trend.

23 декабря во второй половине дня к акции присоединились около 20 человек из нескольких неправительственных и волонтерских организаций.

В настоящее время они скандируют лозунги о необходимости проведения первичного мониторинга экологической катастрофы и других осложнений, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Активность участников акции показывает, что они не покинут территорию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
Растет гражданская поддержка акции на Лачинской дороге (ФОТО)
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