Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год продолжаются 13-е штабные переговоры между представителями ВВС двух стран, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, делегация посетила воинские части ВВС. Гостям был представлен подробный брифинг об истории создания и деятельности воинских частей, их боевом пути в ходе Первой Карабахской и Отечественной войн.

Затем турецкой делегации была предоставлена обширная информация о боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинских частей.

В заключение состоялась церемония вручения подарков, было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)