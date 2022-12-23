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Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 23 декабря 2022 18:33 (UTC +04:00)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год продолжаются 13-е штабные переговоры между представителями ВВС двух стран, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, делегация посетила воинские части ВВС. Гостям был представлен подробный брифинг об истории создания и деятельности воинских частей, их боевом пути в ходе Первой Карабахской и Отечественной войн.

Затем турецкой делегации была предоставлена обширная информация о боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинских частей.

В заключение состоялась церемония вручения подарков, было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
Турецкая делегация посетила воинские части ВВС Азербайджана (ФОТО)
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