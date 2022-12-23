МИД Азербайджана распространил информацию о встрече Джейхуна Байрамова с Сергеем Лавровым (Дополнено)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 14:35

БАКУ /Trend/ - 23 декабря состоялся рабочий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в рамках визита состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов отметил удовлетворительный уровень развития двусторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, экономическую, торговую, культурную, гуманитарную и другие сферы. В частности, было отмечено значение существующей договорно-правовой базы, интенсивного политического диалога и растущих взаимных визитов между Азербайджаном и Россией. Наряду с двусторонними отношениями, были затронуты вопросы сотрудничества двух стран на региональном уровне.

Основными темами обсуждений стали текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, а также акция протеста в районе Лачинской дороги в ответ на незаконную экономическую деятельность. Джейхун Байрамов подчеркнул важность выполнения обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и достигнутых между лидерами соглашений. Было отмечено, что нарушение Арменией положений упомянутого трехстороннего заявления, незаконная эксплуатация армянами природных ресурсов на территории Азербайджана и связанное с этим ухудшение экологической ситуации, злоупотребление Арменией Лачинской дорогой, которая предназначалась для использования только в гуманитарных целях согласно трехстороннему заявлению, вызвали протест азербайджанской общественности. В то же время до внимания российской стороны были доведены сохраняющаяся минная угроза и случаи транспортировки мин по Лачинской дороге.

Относительно сложившейся ситуации было подчеркнуто, что безосновательные утверждения Армении о якобы перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги и «блокаде» армянских жителей на территории страны не отражают действительность, эти утверждения опровергаются видеокадрами, демонстрирующими беспрепятственный проезд автотранспорта по Лачинской дороге. Кроме того, было заявлено, что, несмотря на отказ Армении от участия в очередном раунде переговоров по элементам мирного соглашения, которое было представлено армянской стороне в ходе встречи в Женеве 2 октября, Азербайджан полон решимости продолжить обсуждения в этом направлении.

Сергей Лавров коснулся в ходе встречи развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Россией. В связи с этим было подчеркнуто, что существует широкий потенциал для дальнейшего развития отношений. Министр отметил важность реализации трехсторонних заявлений для устранения напряженности и обеспечения мира и безопасности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)