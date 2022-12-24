Достижения Азербайджана во внешнеполитическом развитии прежде всего личная заслуга Президента Ильхама Алиева – Михаил Гусман

БАКУ/Trend/ - Достижения Азербайджана во внешнеполитическом развитии прежде всего личная заслуга Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в субботу Trend первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

«Сегодня, оглядываясь на прошедший год, видишь каким напряженным, турбулентным был уходящий год и какое количество вызовов он представил. Мир стал намного более неспокойным, намного более опасным и, к сожалению, Южный Кавказ не исключение. В таких ситуациях, когда столько опасностей и вызовов вокруг, роль лидера, роль главы государства важна как никогда. Очень важно провести свой корабль, свою страну между сложнейших рифов политических опасностей. Можно сегодня уверенно сказать, что Президент Ильхам Алиев как капитан этого прекрасного корабля, название которому Азербайджанская Республика, ведет этот корабль между опаснейших рифов уверенно и стратегически выверенно», - сказал он.

Гусман подчеркнул, что сегодня Азербайджан - страна с процветающей экономикой, страна, которую уважают в мире, страна, к которой относятся с доверием.

«Азербайджан сегодня лидер Движения неприсоединения и председательствующий в этой организации Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о ее роли в современном мире, о том, как важны сегодня факторы сотрудничества, взаимопонимания, достижения совместных решений. Азербайджан многонациональная страна и мультикультурализм, провозглашенный Президентом Ильхамом Алиевым, не просто политический лозунг, это корневая система азербайджанского народа – толерантного, очень открытого. В Азербайджане всегда был и межнациональный и межрелигиозный мир как основа и древнего и современного азербайджанского общества. Поэтому, роль Президента как гаранта благополучного развития страны, как гаранта соблюдения внутреннего союза, чрезвычайно велика. На мой взгляд, Президент Ильхам Алиев справляется с этой задачей сверхуспешно», - добавил он.

Как отметил Михаил Гусман, с самого начала деятельности Президента Ильхама Алиева на его высшем государственном посту, он активно проводил многовекторную внешнюю политику, особенно в ее экономическом разделе.

«Прежде всего надо сказать об успешных из года в год развивающихся экономических связях Азербайджана и России. Совместных проектов огромное множество, а стратегические отношения России и Азербайджана были закреплены соглашением от 22 февраля нынешнего года, в котором Азербайджан и Россия провозгласили свои межгосударственные отношения как союзнические. В то же время, Азербайджан уверенно чувствует себя и на европейском пространстве. Многочисленные встречи Президента Ильхама Алиева с руководителями европейских стран, в целом Евросоюза, говорят о том, насколько Азербайджан является почитаемым партнером в европейском сообществе, как в Евросоюзе в целом, так и у многочисленных двусторонних партнеров страны. Отдельно можно и нужно сказать об отношениях Азербайджана с Турцией, братской страной Азербайджана, отношения с которой скреплены многочисленными двусторонними документами и отношениями двух лидеров. Этот перечень можно продолжать и дальше, потому что Азербайджан развивает свои отношения по всем направлениям – и в азиатском, и в латиноамериканском, и ближневосточном направлениях. И конечно же, поскольку именно президент определяет внешнеполитическое развитие страны, то надо абсолютно объективно сказать, что эти достижения во внешнеполитическом развитии прежде всего личная заслуга Президента Ильхама Алиева», - сказал он.

Коснувшись темы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, Михаил Гусман подчеркнул, что после победоносного завершения в 2020 году 44-дневной войны, после того, как Азербайджан деоккупировал свои международно-признанные территории, все внимание Президента Ильхама Алиева концентрируется на восстановлении этих районов, на превращение этих территорий в процветающую часть Азербайджана.

«Туда брошены огромные средства, огромные технологические возможности. Азербайджан делает все для того, чтобы привлечь в различные проекты на освобождённых территориях и иностранных инвесторов со всего мира. Там побывали представители крупнейших компаний и корпораций самых разных стран. Президент говорил и продолжает на этом твердо настаивать, что в самое ближайшее время освобожденные территории должны стать примером того, как могут и должны развиваться территории Азербайджана, его исконные земли. Даже одно то, что уже за самое короткое время там были открыты и успешно работают два аэропорта, говорит о том, какими стремительными шагами развиваются эти территории», - заключил он.