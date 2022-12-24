Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня его рождения.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила, что сегодня, благодаря мудрой и решительной политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан уже восстанавливает свои земли, освобожденные от армянской оккупации.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, в свою очередь, добавил, что благодаря сформулированному Президентом Ильхамом Алиевым видению, Азербайджан стал "местом встречи" востока и запада.

"Таким образом, при Вашей поддержке Международный центр Низами Гянджеви усилил свои позиции на глобальной арене и стал платформой, к которой хотят примкнуть многие из самых выдающихся людей", - подчеркнул он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус отметил исключительную роль Президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией коронавируса и продвижении доступности вакцинации как в Азербайджане, так и за рубежом, а также в приверженности целям устойчивого развития и отстаивании многогранного подхода в своей политике.