Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

Политика Материалы 24 декабря 2022 12:33 (UTC +04:00)
Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Члены правления Международного центра Низами Гянджеви поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня его рождения.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила, что сегодня, благодаря мудрой и решительной политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан уже восстанавливает свои земли, освобожденные от армянской оккупации.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, в свою очередь, добавил, что благодаря сформулированному Президентом Ильхамом Алиевым видению, Азербайджан стал "местом встречи" востока и запада.

"Таким образом, при Вашей поддержке Международный центр Низами Гянджеви усилил свои позиции на глобальной арене и стал платформой, к которой хотят примкнуть многие из самых выдающихся людей", - подчеркнул он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус отметил исключительную роль Президента Ильхама Алиева в борьбе с пандемией коронавируса и продвижении доступности вакцинации как в Азербайджане, так и за рубежом, а также в приверженности целям устойчивого развития и отстаивании многогранного подхода в своей политике.

Лента

Лента новостей

Читать все новости