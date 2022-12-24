Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - 24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Во время телефонного разговора Владимир Путин искренне поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Во ходе беседы были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные в том числе с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.