Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане расширена в 5 раз (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Важное место в успешной социальной политике Президента Ильхама Алиева занимает социальное обеспечение семей шехидов и инвалидов войны, улучшение их жилищно-бытовых условий. Только за последние четыре года более чем вдвое увеличились социальные выплаты семьям шехидов и инвалидам войны.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, за этот период программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в пять раз. В поствоенный период им было предоставлено 4300 квартир и частных домов, а всего за прошедший период - 13,1 тысячи. Было отмечено, что на 2022 год запланировано предоставление 1500 квартир и частных домов, 1300 из которых уже предоставлены.

"Одна из программ, направленных на обеспечение благополучие инвалидов войны, - это обеспечение их автомобилями. После 44-дневной Отечественной войны инвалидам войны были предоставлены 304 автомобиля, а всего за прошедший период - более 7500 автомобилей", - отмечено в сообщении ведомства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)