Изменен состав азербайджано-дагестанской межправкомиссии - Распоряжение (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 13:08)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 3 июля 2007 года № 2283 "Об утверждении Азербайджанской Республикой состава межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации".
Согласно распоряжению, состав комиссии следующий:
Сопредседатель комиссии
Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики - Шахин Мустафаев
Члены комиссии
Министр энергетики Азербайджанской Республики
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики
Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики
Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой
Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Председатель Закрытого акционерного общества ”Азербайджанское телевидение и радиовещание"
Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи"
Председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
Заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Республику Дагестан РФ об изменении, внесенном распоряжением.