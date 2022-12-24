Изменен состав азербайджано-дагестанской межправкомиссии - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 3 июля 2007 года № 2283 "Об утверждении Азербайджанской Республикой состава межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации".

Согласно распоряжению, состав комиссии следующий:

Сопредседатель комиссии

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики - Шахин Мустафаев

Члены комиссии

Министр энергетики Азербайджанской Республики

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Председатель Закрытого акционерного общества ”Азербайджанское телевидение и радиовещание"

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи"

Председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"

Заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Республику Дагестан РФ об изменении, внесенном распоряжением.