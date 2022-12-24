Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин продолжается (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Продолжается акция, проводимая на дороге Ханкенди-Лачин с целью пресечения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев, разрешения проведения мониторинга месторождений.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, участники акции скандируют лозунги о необходимости проведения мониторинга ситуации экологической катастрофы и других последствий, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых. Активность участников акции показывает, что они не покинут территорию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Отметим, что на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, созданы условия для передвижения автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам. Сегодня в течение дня по Лачинской дороге проехали уже 25 автомобилей снабжения.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.