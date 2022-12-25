3 машины Международного Комитета Красного Креста проехали по Лачинской дороге (ФОТО/ВИДЕО)

ШУША/Trend/ - Три машины Международного Комитета Красного Креста проехали по Лачинской дороге, где уже четырнадцатый день продолжается мирная акция протеста азербайджанцев против экотеррора на наших землях, передает в воскресенье командированный в Шушу корреспондент Trend.

Это еще раз показывает, что дорога открыта для гуманитарных целей. Участники акции заявляют, что могут создать одинаковые условия для прохода всех гражданских, в том числе нуждающихся в помощи мирных граждан - стариков, женщин и детей. К сожалению, Рубен Варданян их не отпускает, препятствует их приезду сюда и намеренно распространяет фейковую информацию о том, что якобы азербайджанская сторона создает гуманитарный кризис против мирных граждан.

Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.